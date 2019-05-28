قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو، المشهور بـ”حميدتي”، إن إسلاميون فاسدون من النظام السابق، انضموا للثورة لتنظيف ملفاتهم.
وبحسب فضائية “العربية”، أكد حميدتي، أن المجلس العسكري الانتقالي يرفض أي تهديد ولا يريد أن يجعل السودان ينزلق إلى حافة الهاوية.
وتابع: “لو لم ينحز الجيش للثورة لما سقط الرئيس السابق عمر البشير”، مؤكدًا: “لن نغلق باب التفاوض ولكن يجب مشاركة الجميع”.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، إن هناك كثيرون يتخابرون مع دول أخرى، لافتين إلى أن المجلس إذا ما وج شخصا ذا ثقة سيسلمه السلطة “فورًا”.
بدأ في السودان، اليوم الثلاثاء، إضرابٌ عامٌ دعت له قوى معارضة، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين.
وتؤكد مصادر من المعارضة أن الإضراب المقرر أن يستمر حتى يوم غد، “بدأ في جميع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص”.
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: لو وجدنا شخصًا ذا ثقة سنسلمه السلطة فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.