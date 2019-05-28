سياسي كويتي: إيران قادرة على إغراق كل القطع الأمريكية بمياه الخليج خلال 5 دقائق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، إن أحلام العظمة بدأت تتلاشى في الخطاب الإعلامي الخليجي ـ في إشارة للسعودية والإمارات ـ بسبب الخور الذي ظهرت فيه البوارج الامريكية التي غادرت الخليج مذعورة بعد أن صارت الزوارق الانتحارية ترافقها بالعشرات من كل جهة.

وأكد “الدويلة” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) أنه لو كانت الحرب بدأت قبل أسبوع عندما نشبت الأزمة بين إيران وأمريكا، لتم إغراق كل القطع الأمريكية خلال خمس دقائق”واعتبر السياسي الكويتي أن إيران تلعب بحرية في إدارتها للأزمة، بينما دول الخليج مقيدة بموقف ترامب المتغير، مضيفا “فمرة سيبيد ايران ونحن نستعد لاقتسام لحمها معه واذا أفاق من سكرته يلحس تهديداته ويطالب بحل سلمي ونحن نلطم و نندب حظنا أن صار ترامب هو دليلنا إلى دار الخراب فلا هو سيحارب ولا هو معطينا فرصة للسلام معها يا للخيبة”.وتابع:”طغت التحركات الدبلوماسية الايرانية على المشهد في الخليج وأخذت إيران زمام المبادرة الدبلوماسية وقدمت إيران لدول المنطقة معاهدة عدم اعتداء وقدم أنصار الله مبادرة مثلها وفي المحصلة فان النشاط الدبلوماسي الإيراني يتفوق علينا بكثير وهو الآن المسيطر على المشهد العسكري ونحن ننتظر ترامب”وحذر ناصر الدويلة السعوديين من أن ترامب يكذب عليهم “وأن إسرائيل هي العدو الأول وأن إيران تتقدم عليكم بالدبلوماسية وأنتم جامدون في أماكنكم وعاجزون عن مجاراة التحركات الإيرانية.

وأضاف:”لذلك ننصحكم بقوة الى اعادة تقييم الموقف الملتبس امامكم وفقا لمصالحكم وليس لمصالح غيركم ممن يكذبون عليكم”