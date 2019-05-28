بسبب جرائم الإمارات.. يمنيون يغلقون سفارة أبوظبي في بروكسل ويمنعون الدخول إليها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

“مغلق بسبب جرائم الإمارات”، هكذا بدا الوضع أمام مقر سفارة أبوظبي في العاصمة البلجيكية “بروكسل”، الأحد الماضي، حيث أغلق ناشطون حقوقيون يمنيون، مدخل السفارة بالسلاسل الحديدية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ “جرائمها” بحق المدنيين في اليمن ودول أخرى.

وبحسب موقع “إمارات ليكس”، وضع نشطاء بـ”الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات” لافتة كبيرة على مدخل مقر السفارة الإماراتية، كُتب عليها “مغلق بسبب جرائم الإمارات”، على حد قولهم.

كما قام النشطاء بطلاء الأرض المؤدية إلى مدخل السفارة بالدهان الأحمر، في إشارة إلى الدماء والجرائم، التي اتهموا الإمارات في ارتكابها بحق المدنيين في اليمن ودول أخرى.

وردَّد النشطاء هتافات تندد بقتل مليشيات محسوبة على أبوظبي المدنيين خاصة الأطفال في اليمن، وطالبوا بوقف حربها على اليمنيين، التي قالوا إنها “خدمة لأطماعها في التوسع والنفوذ”.

والإمارات شريك رئيس في حرب التحالف السعودي على اليمن منذ أكثر من أربعة أعوام.

وأودت الحرب حتى الآن بحياة أكثر من 10 آلاف شخص، في حين يهدّد الخطر حياة المتبقين، وهناك 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، و8 ملايين معرّضون لخطر المجاعة بحسب الأمم المتحدة.

وسبق أن أدانت الأمم المتحدة ولجانها الدولية المختصة، فضلاً عن المنظمات الحقوقية الدولية، ارتكاب الإمارات جرائم مروعة بحق المدنيين في اليمن، وضمن ذلك قصف منازل وأعيان مدنية.

وتقول أبوظبي إن تدخُّلها العسكري يستهدف دعم الحكومة اليمنية الشرعية، لكن علاقاتها بالأخيرة متوترة.