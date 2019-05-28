خفايا أكبر صفقة في تاريخ الفن و”استغفال” ولي العهد السعودي !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف صحيفة “ديلي ميرور” تفاصيل أكثر عن كواليس وخفايا أكبر صفقة في تاريخ الفن، والتي تبين لاحقا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تكبد بسببها خسائر فادحة بملايين الدولارات في حلقة من حلقات سياسته الكيدية ضد قطر.

ونقلت الصحيفة واسعة الانتشار عن مؤلف كتاب عن خفايا أكبر صفقة في تاريخ الفن أن اللوحة التي اشتراها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي بقيمة 450 مليون دولارا، لوحة “مزيفة” منسوبة للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي.

وقال “بن لويس” إن اللوحة التي تم شرائها في نوفمبر 2017 بيعت على أنها جزء من عدة أعمال للمعلم الإيطالي.

وكشف لاحقا أن المشتري هو الأمير بدر بن عبدالله آل سعود، وهو من أفراد العائلة المالكة ولكن الصغار، ويعتقد أنه كان يتصرف نيابة عن الأمير محمد بن سلمان.

ويقول بن لويس مؤلف كتاب عن اللوحة أن الأمير رفع من قيمة العرض من 370 مليون دولارا إلى 400 مليون دولارا لاعتقاده أن العائلة الحاكمة في قطر عرضت مبلغا أكثر منه.

وكشف لاحقا أن الملياردير الصيني ليو يكيان هو من قام برفع قيمة المزاد.

واكتشف الأمير ومن تصرفوا نيابة عنه أن اللوحة ومنذ عرضها عام 2011 في المتحف الوطني بلندن كانت محلا للتساؤل، فيما كانت جزءا من أعمال المعلم الإيطالي.

فما حدث للوحة من ضرر وعملية الترميم التي جرت عليها عنت أنه من الصعب تحليل اللوحة.

وتقول الصحيفة إن الشائعات التي بدأت بالانتشار حول منشأ اللوحة قبل أشهر من المزاد أدت باثنين من المليارديرات لزيادة سعر اللوحة لأعلى في مبارزة تاريخية للحصول عليها.

ولم يقتنع الكثير من مؤرخي الفن بأصالة اللوحة، وعندما قرر متحف اللوفر في أبو ظبي عدم عرض اللوحة بعد أسبوعين من شرائها فهم الكثيرون أن الإلغاء هو اعتراف من المتحف أن اللوحة ليست من رسم دافنشي بل واحد من تلامذته.

وقرر القيمون على متحف اللوفر تصنيف اللوحة في صفعة جديدة لمشتريها على أنها لوحة “من ورشة” دافنشي، وهو ما سيؤثر على سعرها حيث يقول الخبراء أنها ستباع لو عرضت مرة أخرى بالمزاد بقيمة 1.5 مليون دولار.

وقال بن لويس في مهرجان هي للآداب “أخبرتني مصادر مطلعة في اللوفر ومصادر أخرى أن الكثير من القيمين في اللوفر لا يعتقدون أن هذه اللوحة تحمل توقيع دافنشي الحقيقي ولو عرضوها فستعرض كجزء من أعمال ورشته”.

مضيفا “ومن غير المحتمل عرضها لأن مالك اللوحة لا يمكنه إقراضها لمتحف اللوفر في باريس ويعرضها على أنها جزء من ورشة ليورناردو لأن سعرها لن يزيد عن 1.5 مليون دولارا”. ويعتقد أن اللوحة محفوظة في مخزن بسويسرا الآن.