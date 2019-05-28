إنخفاض في اسعار الذهب في التداولات العالمية..تعرّف على سعر الجرام بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية، يوم الثلاثاء، 1283,38 دولاراً، بانخفاض دولارين و83 سنتاً عن تداول يوم الإثنين، والذي كان قد سجل 1286,21 دولاراً.

وبلغ سعر الجرام عالمياً 41,39 دولاراً، ووفقاً لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي، والذي سجل 45 جنيهاً، فإن السعر المحلي للجرام من الذهب يصبح 1863 جنيهاً.