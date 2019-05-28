مباحثات بين البرهان وأبي أحمد بشأن الاستقرار السياسي في السودان

بحث رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد العلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل المرتبطة بالاستقرار السياسي في السودان بحسب وكالة الأناضول.
وتوجّه رئيس المجلس العسكري اليوم”الثلاثاء” إلى العاصمة الأثيوبية في زيارة خارجية هي الرابعة بعد مصر، الإمارات، جوبا، وكان في استقباله بأديس كلاً من وزيرة السلام، مفرحات كامل، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية، هيروت زمني، بحسب إذاعة “فانا” الإثيوبية.
وتأتي الزيارة وسط دعوة أطلقها نداء الحرية والتغيير بالسودان إلى إضرابٍ تام على خلفية عدم الإيفاء من قبل المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.
ومنذ أبريل المنصرم يعتصم الآلاف في مقر القيادة العامة للجيش بعد انتفاضة شعبية أدّت إلى عزل عمر البشير من الحكم بعد”30″ عامًا.
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