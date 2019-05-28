رئيس المجلس العسكري يصل أديس أبابا

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان مساء اليوم الثلاثاء العاصمة الاثيوبية أديس أبابا. وكان في استقباله بالمطار وزير ة السلام مقترحات كامل وعدد من المسؤولين بالحكومة الاثيوبية. وتاتي زيارة البرهان الى أديس عقب جولة مكوكية قام بها خلال الأسبوع الحالي الى كل من دول مصر والإمارات وجنوب السودان.

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