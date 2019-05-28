الاستئناف يعيد ملف محاكمة أجانب بتجارة المخدرات

أعاد الاستئناف ملف المتهمين من بينهم أجانب بتهمة الإتجار بالمخدرات إلى محكمة الموضوع ببحري برئاسة القاضي عارف محي الدين وجاء الحكم بالسجن 20 عاما والغرامة (5) آلاف جنيه بينما شطبت الاتهام في مواجهة المتهم الأول والثاني، وبعد إعادة الملف وجهت بالقبض عليهم ومحاكمتهم فيما حكمت المحكمة بعد رجوع الملف والنظر فيه وحكمت للإتجار (المادة 16 أ) بالسجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه بالعدم السجن 6 أشهر للمدان الأول وبراءة المتهم الثاني لعدم وجود بيِّنة تدينه واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها المتهم الثالث بالحراسة.

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وإدانته بـ(المادة 20 أ-التعاطي) لحيازته عدد 9 حبات وغرامته للمحكمة 5آلاف جنيه بالعدم السجن 6 أشهر، وبحسب صحيفة التيار تشير تفاصيل البلاغ المدوَّن بقسم الشرطة أن معلومة وردت لمباحث شرق النيل تفيد بأن أجانب يقومون بإدخال الحبوب المخدرة الكبتاغون ودولارات مزيفة عبر اسطوانات قرطاس بمطار الخرطوم عليه تم رصد المعلومة وتأكيدها وتمت مداهمة شقه أحد المتهمين سوري الجنسية ليتم ضبط عدد من الحبوب واقتيادة وإخضاعه للتحريات التي بموجبها أوقعت باقي الشبكه ليتم تحريز الدولارات والحبوب التي بلغت 64 ألف حبه بالأسطوانه ليتم تحريزها ووضع الأسطوانات معروضات في البلاغ المدون وفقا للمادة 15أ ليتم إحاله الملف للمحكمة فور اكتمال مستندات الاتهام التي قدمتها مباحث فرعية حلة كوكو وبعد الاستماع للقضية أُصدر الحكم وأمر القاضي بإبادة المعروضات واستبعاد المتهمين بعد قضاء الفترة الزمنية من الحكم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)