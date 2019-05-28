شلل تام بالسودان مع بدء إضراب عام

دخلت قطاعات مهنية سودانية مختلفة في إضرابٍ شامل عن العمل وذلك اليوم”الثلاثاء” استجابة لدعوة أطلقها نداء الحرية والتغيير في إطار التصعيد ضد المجلس العسكري الرافض لتسليم السلطة لمدنيين.

كان قد بدأ تحالف المعارضة السودانية وجماعات احتجاجية إضرابا يوم الثلاثاء في ظل تصاعد التوتر مع المجلس العسكري الذي يحكم البلاد بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.

وتعثرت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض بعد أسابيع من المفاوضات بشأن من ستكون له اليد العليا بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي.

وشارك في الإضراب معظم العاملين في القطاع الطبي ومكاتب الكهرباء وموظفي البنك المركزي والبنوك التجارية لكن بقية القطاعات لم تتأثر سوى بشكل جزئي.