الشرطة تلقي القبض على شبكة إجرامية

تمكنت دائرة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم ممثلة في فرعية وسط الخرطوم من القبض على أخطر شبكة إجرامية قامت بنهب مصنع تشغيل الذهب بالسوق العربي تحت تهديد السلاح وسرقة (7) كيلو ذهب من المشغولات والسبائك تقدر قيمتها بـ17 مليار جنيه .

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