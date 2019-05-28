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تجمّع المهنيين بقطاع الكهرباء يصدر بيانًا بشأن حادثة مكتب توزيع الرياض

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 وأكّد تجمّع المهنيين بقطاع الكهرباء بأنّ المجموعة رفعت السلاح في بعض مكاتب الخرطوم وأجبرت الصيرافة على بيع الكهرباء بواسطة الدعم السريع.

 وأعلن التجمّع عن تمسّكهم بالسلمية وأنّه في ذات الوقت يمتلك قوة أكبر من سلاح قوات الدعم السريع، وأنّ مليون رصاصة لا تساوي ضغطة ذر عليهم.

 وطالب تجمّع المهنيين بقطاع الكهرباء من جميع العاملين بالمكاتب الفرعية إخلاء المكاتب فورًا والإلتزام بتوجيهات مدراء المكاتب وموجهات الإضراب التي تمّت بواسطة اللجنة والتوجه فورًا لمكتب توزيع الرياض. 

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