تجمّع المهنيين بقطاع الكهرباء يصدر بيانًا بشأن حادثة مكتب توزيع الرياض

وأعلن التجمّع عن تمسّكهم بالسلمية وأنّه في ذات الوقت يمتلك قوة أكبر من سلاح قوات الدعم السريع، وأنّ مليون رصاصة لا تساوي ضغطة ذر عليهم.
وطالب تجمّع المهنيين بقطاع الكهرباء من جميع العاملين بالمكاتب الفرعية إخلاء المكاتب فورًا والإلتزام بتوجيهات مدراء المكاتب وموجهات الإضراب التي تمّت بواسطة اللجنة والتوجه فورًا لمكتب توزيع الرياض.
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