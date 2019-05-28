كثرة شرب الماء تهدد الجسم بأمراض خطيرة

قال الدكتور عمرو مهدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والتغذية، إن هناك أعراضا متعددة تنتج عن تناول المياه بكثرة، منها هبوط الدورة الدموية، وخفض معدل ضغط الدم، وزيادة لزوجة الدم، وعسر الهضم، وزيادة ترسيب الأملاح في الشرايين والمثانة، حسب موقع "الكونسلتو".
وأكد مهدي أن التسمم المائي نادرا ما يصيب الأشخاص كما أن الأشخاص المصابين بقصور أو ضعف في وظائف الكلى هم الأكثر عرضة للإصابة به، والسبب أن الإكثار في تناول الماء يؤدي إلى تخفيف الدم وانخفاض في الدورة الدموية وقلة نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، وبالتالي يحدث التسمم.
وأشار الدكتور محمد مسعود، مدير مركز معلومات الأمن الغذائي، أن شرب كميات من الماء، أكثر من 4 لترات يوميا، لمدة طويلة تصل إلى عشر أيام يتسبب في ظهور المشكلات، مثل تخفيف كرات الدم الحمراء في الجسم، وانفجار كرات الدم الحمراء، وتساقط الشعر.
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