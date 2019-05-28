لجنة المعلمين السودانيين: الإضراب ناجح”100%”

نفذّت لجنة المعلمين السودانيين إضرابًا اليوم عن العمل بالتوقف عن تصحيح امتحانات الشهادة السودانية من أعمال الكنترول والمراجعات الأخيرة، معلنةً نجاحه بنسبة”100%”.

وقال رئيس لجنة المعلمين يس عبد الكريم في تصريحات صحفية إنّ”1200″ من المعلمين قرّروا تعطيل أعمال الشهادة السودانية بأكملها لمدة يوم واحد على أن يعاودوا العمل غداً “الأربعاء”.

وكشف عبد الكريم عن أنّ المعلمين أعلنوا مشاركتهم في الثورة وأكتفوا بالإضراب ليومٍ واحد عن أعمال الشهادة السودانية حتى يتمكنوا من أداء جزء من أعمالهم من أجلّ أنّ تتاح لهم فرصة السفر إلى ولاياتهم أثناء عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكّد عبد الكريم إستمرار الإضراب لليوم الثاني للموظفين بالوزارة والامتناع عن استخراج الشهادة السودانية لمدة يومين تمسكًا بالجدول الذي أعلنت عنه قوى الحرية والتغيير في وقت سابق.