- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
طالب الزولفاني مدرب المريخ بحسب مصادر موثوق بها بالتعاقد مع مهاجم قوي، تحسبًا لخروج اللاعب محمد عبد الرحمن المتوّقع عن حساباته في الفترة المقبلة.
ويتعافى اللاعب الشهير بـ”الغربال” من إصابة بالرباط الصليبي في الوقت الراهن بالعاصمة القطرية الدوحة إلى جانب زميله بالفريق ضياء الدين محجوب.
وأمنّ المدرب التونسي في تقريره الفني على ضم ظهير أيمن على أعلى طراز في ظل معاناته من الخانة
كانت هذه تفاصيل خبر طرف أيمن ومهاجم سوبر جديد للمريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.