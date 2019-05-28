طرف أيمن ومهاجم سوبر جديد للمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالب الزولفاني مدرب المريخ بحسب مصادر موثوق بها بالتعاقد مع مهاجم قوي، تحسبًا لخروج اللاعب محمد عبد الرحمن المتوّقع عن حساباته في الفترة المقبلة.

ويتعافى اللاعب الشهير بـ”الغربال” من إصابة بالرباط الصليبي في الوقت الراهن بالعاصمة القطرية الدوحة إلى جانب زميله بالفريق ضياء الدين محجوب.

وأمنّ المدرب التونسي في تقريره الفني على ضم ظهير أيمن على أعلى طراز في ظل معاناته من الخانة