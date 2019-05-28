الخليج 365 : دخل اللاعب محمد عباس نجم الهلال الابيض خيارات الهلال بتوصية من اللجنة الفنية وخاصة بعد تألق اللاعب في بطولة الدوري الممتاز في موسم 2019 وجاء ترشيح اللاعب بين عددا من اللاعبين الوطنيين الشبان وكشفت متابعات كفروور الدقيقة ان الهلال دخل في مفاوضات مباشرة مع اللاعب الذي تبقت له سنة اشهر في عقده مع الهلال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عباس يدخل خيارات الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.