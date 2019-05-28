وزير الخارجية الفرنسي يطالب السعودية والإمارات بوقف “الحرب القذرة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، مطالبة السعودية والإمارات بإنهاء الصراع الدائر في اليمن والذي وصفه بأنه “حرب قذرة”.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ مارس/ آذار 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة “أنصار الله” على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

كما يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. المادة السابقة قوى الحرية والتغيير لـ”حميدتي”: لن نتعامل بالانفعالات والبلد لا تحتمل التشنج المقالة القادمة الإضراب المنحوس.. بقلم الصادق الرزيقي

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