الشعبي: نعمل مع بقية القوى السياسية لإيجاد رؤية مشتركة ومخرج من المأزق السياسي الراهن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت القيادية بحزب المؤتمر الشعبي د. سهير أحمد صلاح، إن خيار إجراء انتخابات مبكرة في البلاد يعتبر الحل الأمثل في الوقت الراهن واعتبرته صمام أمان للبلد، مشيرة إلى مساندة معظم القوى السياسية لخيار إجراء الانتخابات.

وأضافت القيادية بالشعبي أن تعثر المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سيتيح فرصة أكبر للمجلس العسكري للجوء لخياراته الأخرى منها تشكيل حكومة كفاءات وإعلان الانتخابات.

وأشارت سهير إلى أن حزب المؤتمر الشعبي يعمل مع بقية القوى السياسية لإيجاد رؤية مشتركة ومخرج من المأزق السياسي الراهن.

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وحول الإضراب الذي أعلنته قوى الحرية والتغيير، قالت سهير وفقاً لوكالة السودان للأنباء، إن الإضراب يحتاج لوحدة الجهة التي تعلنه داخل المؤسسات، إضافة إلى أن قوى الحرية والتغيير التي أعلنته ليست على قلب رجل واحد، مستبعدة أن يحقق الإضراب أغراضه.

وحول عودة الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر سعيد عرمان، وابتداره بلقاء القائم بالأعمال الأميركي الإثنين، قالت سهير إن ياسر عرمان سياسي ناضج اكتسب خبرة طويلة في العمل السياسي وله علاقات واسعة مع مختلف التيارات السياسية بمختلف أيدلوجياتها، مردفة بالقول “من الممكن أن يحرك عجلة الركود السياسي الحالي.

واعتبرت تصريح عرمان قبيل وصوله الخرطوم واستعداده أن يمد يده للإسلاميين لحلحلة القضايا بأنه تصريح مسؤول.

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