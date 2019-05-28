نائب رئيس الوزراء الإيطالي يقف بوجه المفوضية الأوروبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية قد تفرض غرامة ثلاثة مليارات يورو على إيطاليا لمخالفتها قواعد الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع مستويات الدين والعجز الهيكلي.

أضاف سالفيني أنه سيستنفر كل طاقاته لمكافحة ما وصفه بقواعد مالية أوروبية عتيقة وغير عادلة.

كان مسؤولان في منطقة اليورو قد صرحا لـ”رويترز”، أمس الاثنين، أن من المرجح أن تبدأ بروكسل إجراءات عقابية بحق إيطاليا في الخامس من يونيو/ حزيران بسبب المالية العامة للدولة.

ومن المتوقع إرسال خطاب تحذير لروما من المفوضية هذا الأسبوع.

وقال سالفيني في مقابلة مع راديو “آر.تي.إل”: “لنرى إذا كان سيصلنا هذا الخطاب ليفرضوا علينا غرامة بسبب الديون المتراكمة من قبل ويطالبوننا بسداد ثلاثة مليارات يورو”.

وكان سالفيني قد وصف الانتخابات الأوروبية، في وقت سابق، بأنها تفويض لإجراء تغيير جذري في الاتحاد الأوروبي. ومع أن كتلة القوميين التي تنتمي إليها الرابطة رفعت عدد مقاعدها في البرلمان الأوروبي إلى 58 مقعدا، فإن النتيجة كانت أقل من التوقعات.