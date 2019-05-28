النطق في قضية مغتصب فتاة المنشية …..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حدّدت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله جلسة السادس عشر من منتصف الشهر المُقبل للنطق بالحكم في قَضية مُتّهم مُرتكب حادثة اغتصاب فيديو المنشية التي انتشرت عبر مواقع التّواصُل الاجتماعي، يُواجه فيها المُتّهم (١٢) بلاغاً مُماثلاً، بالسرقة والنهب والتحرُّش، حيث يتخفى المُتّهم بطاقية ويحمل سكيناً ويستقل “موترا”، ويُواجه فيه الاتّهام (4) آخرين باستلام مال مسروق.

وكانت مواقع التّواصُل قد تداولت أشهر مقطع فيديو لعملية اغتصاب تحت الإكراه بالسكين وظهر خلالها المتّهم وهو يترجّل من دراجةٍ بخاريةٍ ويُوقف سيدة وسط الشارع بالمنشية ويقوم باغتصابها ليتم تكوين لجانٍ من شُرطة الولاية وتحت إشراف وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله حتى تم القبض على المتهم. المادة السابقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء: عطلة العيد تبدأ الأحد المقبل المقالة القادمة الصادق المهدي…. مواقف مثيرة للجدل…

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