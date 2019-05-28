لتوفير المشتقات البترولية .. مصفاة الخرطوم تؤكد العمل بطاقتها القصوي

التاريخ: 28-مايو-2019
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أكدت إدارة مصفاة الخرطوم إنسياب إمداد المشتقات البترولية لمحطات الوقود بصورة منتظمة وطبيعية، في وقت أكدت فيه إستقرار العمل بالمصفاة بالصورة المطلوبة.
وقالت المهندسة منيرة محمود مدير المصفاة في تصريح بحسب (smc) أن مشكلة شح الوقود التي حدث مؤخراً حدثت نتيجة لإغلاق الطرق ووضع المتاريس مما نتج عنه بطء وتعطيل في إيصال المواد البترولية لمحطات الوقود، مشيرةً إلي أن المصفاة حالياً تعمل بطاقتها القصوي لتوفير المشتقات البترولية بالصورة المطلوبة، مؤكدةً إنسياب العمل بالمصفاة بصورة عادية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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