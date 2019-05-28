اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الغاء رحلتي شركة مصر للطيران من القاهرة الي الخرطوم بسبب الإضراب

0 نشر
Moayd Noreldeen 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 28-مايو-2019

6 مشاهدة

الغاء رحلتي شركة مصر للطيران من القاهرة الي الخرطوم بسبب الإضراب

أعلن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، أنه سيتم استئناف رحلات الشركة إلى الخرطوم اعتبارا من مساء الثلاثاء، بإقلاع رحلتها رقم “إم إس 853″، وذلك بعد توقف استمر 24 ساعة.

 

وأوضح المصدر أن طائرة “مصر للطيران” ستقلع في تمام الساعة 23:45 من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى الخرطوم، وذلك بعد توقف إقلاع الرحلات دام يوما واحدا “بسبب الأحداث الجارية في السودان”، لافتا إلى أن مركز عمليات الشركة “اطمأن على الحالة هناك”.

Advertisements

 

 وبحسب سكاي نيوز عربية كانت الشركة قد قررت إلغاء رحلتيها رقم MS 857 وMS 855 المقرر إقلاعهما الثلاثاء من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في السابعة صباحا والرابعة عصرا.

 

وجاء إيقاف رحلات مصر للطيران للخرطوم عشية إضراب دعت له قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، بعد تعثر مفاوضاتها مع المجلس العسكري بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، المتعلقة بتشكيل مجلس سيادي.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغاء رحلتي شركة مصر للطيران من القاهرة الي الخرطوم بسبب الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا