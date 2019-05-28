الغاء رحلتي شركة مصر للطيران من القاهرة الي الخرطوم بسبب الإضراب

أعلن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، أنه سيتم استئناف رحلات الشركة إلى الخرطوم اعتبارا من مساء الثلاثاء، بإقلاع رحلتها رقم “إم إس 853″، وذلك بعد توقف استمر 24 ساعة.

وأوضح المصدر أن طائرة “مصر للطيران” ستقلع في تمام الساعة 23:45 من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى الخرطوم، وذلك بعد توقف إقلاع الرحلات دام يوما واحدا “بسبب الأحداث الجارية في السودان”، لافتا إلى أن مركز عمليات الشركة “اطمأن على الحالة هناك”.

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وبحسب سكاي نيوز عربية كانت الشركة قد قررت إلغاء رحلتيها رقم MS 857 وMS 855 المقرر إقلاعهما الثلاثاء من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي، في السابعة صباحا والرابعة عصرا.

وجاء إيقاف رحلات مصر للطيران للخرطوم عشية إضراب دعت له قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، بعد تعثر مفاوضاتها مع المجلس العسكري بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، المتعلقة بتشكيل مجلس سيادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)