بعد تحويل اثنين من قياداته للجنة الانضباط ..تجمع أندية الممتاز .. من الذي يسرب محاضر الاجتماعات..؟

خلف خبر تحويل ثنائي تجمع أندية الدرجة الممتازة بقيادة سكرتير الأهلي الخرطوم وعضو اللجنة الخماسية الفاتح التوم وعضو مجلس إدارة الخرطوم الوطني أحمد عبد الرازق للجنة الانضباط العديد من التساؤلات وسط ممثلي أندية الدرجة الممتازة لجهة أن الأسباب التي جعلت رئيس اتحاد الكرة كمال شداد يقدم على هذه الخطوة هي ورود معلومات له تشير إلى أن الثنائي الفاتح التوم وأحمد عبد الرازق يقف وراء ” تحريض” الأندية كما أسماه على عدم المشاركة في بطولة الدوري..

وقال قيادي رفيع بتجمع أندية الممتاز بحسب صحيفة السوداني إن الخطوة التي أقدم عليها رئيس الاتحاد كمال شداد بتحويل سكرتير الأهلي الخرطوم الفاتح التوم، وعضو مجلس الخرطوم الوطني أحمد عبد الرازق إلى لجنة الانضباط مفاجئة وغير سليمة، لافتاً النظر إلى أن الثنائي صحابا مواقف ويعبران عن وجهة نظر جميع الأندية وليس أنديتهما فقط..

وكشف قيادي تجمع أندية الممتاز معلومات مثيرة عما دار في الجلسات الأخيرة التي عقدوها وقال أن هناك اتهامات متبادلة بين بعض الشخصيات بشأن هوية الجهة أو الشخصية التي سربت المعلومات إلى رئيس الاتحاد كمال شداد ..

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ولفت المصدر الموثوق خلال حديثه مع ” السوداني” النظر إلى أن إحدى الجلسات التي عقدها التجمع خلال الأيام الماضية شهدت نقاشاً حاداً بين عضو الخرطوم الوطني أحمد عبد الرازق ومساعد رئيس المريخ علي أسد لافتاً النظر إلى أن الأخير يعد من المقربين إلى رئيس الاتحاد شداد كما أن لديه رؤية مختلفة بشأن موقف التجمع وهو الأمر الذي خلف العديد من الاستفهامات والتساؤلات ..؟؟

وواصل المصدر الموثوق حديثه مع الصحيفة وقال إن هناك شخصية أخرى متهمة بتسريب محاضر الاجتماعات إلى رئيس الاتحاد شداد. وأشار إلى أن هذه الشخصية ترتبط بعلاقة وطيدة مع رئيس اتحاد الكرة كما أنها الآن تعمل كموظف في أحد ناديي القمة ..

ولفت المصدر الموثوق إلى أن تجمع أندية الممتاز كتلة واحدة وليست به أي خلافات مشيراً إلى انهم ماضون في موقفهم وسيصعدون من خطواتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)