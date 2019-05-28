بالصورة.. في اليوم الأول للاضراب بالسودان.. موظفات شركة دال للسيارات يسحبن البساط من الجميع ويشعلن مواقع التواصل

تداول نشطاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صورة لموظفات من شركة دال للسيارات يظهرن وهن يرفعن ورقة أعلن من خلالها عن اضرابهن عن العمل.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة موظفات شركة دال عليها تعليقات مشيدة بوقفتهم وبطلتهم الجميلة حيث وصفهم أكثر من ناشط بجميلات الخلقة والأخلاق.

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وجاء اضراب موظفات شركة دال متزامناً مع حالة الاضراب التي تشهدها البلاد حيث بدأ السودانيون إضرابا عاما لمدة يومين في القطاعين العام والخاص دعا إليه تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” الذي يقود الاحتجاجات في البلاد، ويحاول عبر الإضراب زيادة الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.

ويشارك موظفون وأرباب عمل في القطاعين العام والخاص في السودان الثلاثاء في “إضراب عام” لمدة يومين دعا إليه قادة التظاهرات بهدف زيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة إلى المدنيين.

وتعثرت المحادثات بين تحالف “إعلان قوى الحرية والتغيير” الذي يمثل المحتجين وضباط الجيش الذين تولوا السلطة عقب الإطاحة بعمر البشير في أبريل الماضي، بعد اختلافهما حول توزيع المناصب بين العسكريين والمدنيين، وحول من يرأس مجلس السيادة الذي سيتولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)