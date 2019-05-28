حملة سودان المستقبل تعلن تأييدها للإضراب

أعلنت حملة سودان المستقبل تأييدها التام للإضراب المعلن من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم وأشارت الحملة إلى أن تأييدهم للإضراب يأتي لدعم طموحات الشعب السوداني لاقتلاع حقوقه المتمثلة في حكومة مدنية كاملة.

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وقالت الحملة بحسب صحيفة الجريدة إنهم يراقبون بقلق حالة التشظي والاختلاف بين قوى التغيير ويدعون الجميع لتغليب مصلحة الوطن وتفويت الفرصة على فلول النظام السابق، كما دعت جماهير الشعب السوداني للدخول في الإضراب المعلن عنه وتسيير المواكب من الأحياء لميدان الاعتصام في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة.

ونوهت الحملة إلى أنهم أقاموا عددا من المخاطبات في الأسواق والأحياء تمهيدا للإضراب السياسي والعصيان المدني ومناقشة المواطنين في كيفية الترتيب لهذه الخطوات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)