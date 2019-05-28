العاملون بديوان شؤون الخدمة يطالبون بالحكومة المدنية

التاريخ: 28-مايو-2019
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نفذ العاملون بديوان شؤون الخدمة المدنية بالخرطوم، وقفة احتجاجية أمس تنديدا بقرار المجلس العسكري القاضي بفك تجميد الاتحادات والنقابات، واعتبروه ردة وخيانة للثورة وعودة إلى الدولة العميقة وبقايا النظام البائد، معلنين في الوقت نفسه استعدادهم التام للإضراب العام المزمع قيامه صباح اليوم.
وقال موظفون بالديوان في تصريح خاص بحسب الجريدة أمس إن الوقفة لها عدة رسائل أولها أن المدنية قرار الشعب وأنهم يشجبون ويدينون التلكؤ الذي ظل يمارسه المجلس العسكري في تسليم الحكومة للمدنيين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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