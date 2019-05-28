العاملون بالبنك الإسلامي يعلنون الالتزام بالإضراب

التاريخ: 28-مايو-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements أعلنت نقابة العاملين بالبنك الإسلامي السوداني الإضراب يومي الثلاثاء والأربعاء، وأكدت في بيان بحسب (الجريدة) على استجابتهم لإعلان تجمع المصرفيين وتجمع المهنيين السودانيين، وطالبوا كل العاملين بالمؤسسة الوطنية الالتزام بموجهات الإضراب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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