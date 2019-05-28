عطلة العيد تبدأ الأحد المقبل

التاريخ: 28-مايو-2019 فى : أخبار 67 مشاهدة أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، أن عطلة عيد الفطر المبارك ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق الثاني من شهر يونيو القادم، وتستمر حتى يوم الخميس السادس من الشهر نفسه. Advertisements وبحسب الشروق سيزاول العاملون أعمالهم عقبها في تمام الساعة السابعة صباحاً وذلك وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية. وانتهزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه المناسبة السعيدة لتهنيء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الفطر المبارك، داعية الله تعالى أن يعيده وأمتنا تنعم بالأمن والسلام والاستقرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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