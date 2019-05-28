النطق بالحكم في قضية متهم مقطع فيديو اغتصاب المنشية ومعه آخرون

حدّدت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله جلسة السادس عشر من منتصف الشهر المُقبل للنطق بالحكم في قَضية مُتّهم مُرتكب حادثة اغتصاب فيديو المنشية التي انتشرت عبر مواقع التّواصُل الاجتماعي، يُواجه فيها المُتّهم (١٢) بلاغاً مُماثلاً، بالسرقة والنهب والتحرُّش، حيث يتخفى المُتّهم بطاقية ويحمل سكيناً ويستقل “موترا”، ويُواجه فيه الاتّهام (4) آخرين باستلام مال مسروق.

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وبحسب صحيفة السوداني كانت مواقع التّواصُل قد تداولت أشهر مقطع فيديو لعملية اغتصاب تحت الإكراه بالسكين وظهر خلالها المتّهم وهو يترجّل من دراجةٍ بخاريةٍ ويُوقف سيدة وسط الشارع بالمنشية ويقوم باغتصابها ليتم تكوين لجانٍ من شُرطة الولاية وتحت إشراف وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله حتى تم القبض على المتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)