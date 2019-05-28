اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

النطق بالحكم في قضية متهم مقطع فيديو اغتصاب المنشية ومعه آخرون

0 نشر
Moayd Noreldeen 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 28-مايو-2019

16 مشاهدة

النطق بالحكم في قضية متهم مقطع فيديو اغتصاب المنشية ومعه آخرون

حدّدت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله جلسة السادس عشر من منتصف الشهر المُقبل للنطق بالحكم في قَضية مُتّهم مُرتكب حادثة اغتصاب فيديو المنشية التي انتشرت عبر مواقع التّواصُل الاجتماعي، يُواجه فيها المُتّهم (١٢) بلاغاً مُماثلاً، بالسرقة والنهب والتحرُّش، حيث يتخفى المُتّهم بطاقية ويحمل سكيناً ويستقل “موترا”، ويُواجه فيه الاتّهام (4) آخرين باستلام مال مسروق.

Advertisements

 

وبحسب صحيفة السوداني كانت مواقع التّواصُل قد تداولت أشهر مقطع فيديو لعملية اغتصاب تحت الإكراه بالسكين وظهر خلالها المتّهم وهو يترجّل من دراجةٍ بخاريةٍ ويُوقف سيدة وسط الشارع بالمنشية ويقوم باغتصابها ليتم تكوين لجانٍ من شُرطة الولاية وتحت إشراف وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله حتى تم القبض على المتهم.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النطق بالحكم في قضية متهم مقطع فيديو اغتصاب المنشية ومعه آخرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا