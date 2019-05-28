الغرفة القومية للنقل الجوي تعلن دخولها في إضراب عن العمل اليوم

كشفت الغرفة القومية للنقل الجوي عن موعد دخولها في إضراب شامل لكافة الشركات المنضوية اعتبارًا من اليوم وذلك استجابةً لدعوة قوى الحرية والتغيير مؤخرًا.

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وقالت الغرفة القومية في بيان بحسب صحيفة السوداني، إن الإضراب سيبدأ من السادسة صباح اليوم وينتهي في الثانية عشرة من مساء غداً الأربعاء، على أن تعود الشركات للعمل فجر الخميس.

وتأمل الغرفة القومية بحسب البيان الوصول إلى اتفاقٍ عاجل ودائم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وتسليم السلطة لحكومة مدنية تضع أسس العدل والمساواة والديمقراطية المستدامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)