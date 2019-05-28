مياه الخرطوم لاعلاقة لنا بالاضراب ونقدم خدمة انسانية

اكد رئيس الهيئة الفرعية للعاملين بهيئة مياه ولاية الخرطوم محمد الحسن إدريس أن الهيئة مؤسسة خدمية في المقام الأول تقدم خدمة انسانية للمواطن ولاعلاقة لها باضراب اوعصيان. وأبان فى تصريح طبقا ل(سونا) أن محطات المياه النيلية والآبار الجوفية المنتشرة بالولاية تعمل بطاقتها القصوى، موضحا أن نظام الورديات الصباحية والمسائية في المحطات كافة يعمل وفق البرمجة المعتادة. ممتدحا روح التفاني والحس الوطني العالي لعمال الهيئة على مر الأيام والسنوات في تعظيم مهنتهم الإنسانية، لافتا إلى ادوارهم المشهودة خلال مسيرة الهيئة الممتده التي لم تشهد توقف عامل عن اداء واجب في احلك الظروف والمواقف، مشددا على اهمية إعلاء قيمة العمل من اجل قيم الولاء للوطن في هذا المنعطف الذي تمر به البلاد.

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