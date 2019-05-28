قوى الحرية ترد علي(حميدتي):"لن نتعامل بالانفعالات والبلد لا تحتمل التشنج"

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إن الإضراب العام الذي تم تنفيذه اليوم بكل المؤسسات والقطاعات جاء بعد تعذر الاتفاق مع المجلس العسكري، مشدداً على أنه لا وسيلة أخرى إلا التصعيد لتحقيق أهداف الثورة، وشدد على أن إصرار المجلس العسكري على ترؤس مجلس السيادة بدعوى أنه ضمان للثورة غير حقيقي لأن البندقية ليست ضماناً بل الضمان هو جماهير شعبنا، وأضافت: “نحترم مؤسستنا العسكرية لكن المجلس العسكري مجلس سياسي”، مؤكدة عدم وجود اختراق أو مقترحات حديدة بشأن التفاوض، وقالت: “وإذا توفرت فنحن مستعدون للتفاوض”.

وقال القيادي بقوى الحرية مبارك أردول في مؤتمر صحفي إن أي حديث عن انتخابات أمر غير معقول في ظل عدم وجود أي استقرار في مناطق النزاعات حتى ولو كان هناك إيقاف إطلاق نار، وأضاف: “لا يمكن إجراء انتخابات إلا بإحصاء سكاني والتلويح بالانتخابات يزيد المشكلة ولا يحلها”، مؤكداً أن ما توصلوا إليه لن يراجع.