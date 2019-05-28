السودان يعلن عطلة عيد الفطر

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حسب وكالة السودان للانباء سونا أن عطلة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ إعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2019م وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2019م على أن يزاول العاملون أعمالهم عقبها في تمام الساعة السابعة صباحاً وذلك وفق النظم والقواعد التي تنظم ايام وساعات العمل الرسمية.
وتنتهز الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه المناسبة السعيدة لتهنيء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الفطر المبارك داعية الله تعالى أن يعيده وأمتنا تنعم بالأمن والسلام والاستقرار.
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