استجابة كبيرة للإضراب في المرافق العامة والخاصة

تجاوب كبير من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والاعمال التجارية مع دعوة قوى اعلان الحرية والتغيير للإضراب الذي بداء اليوم الثلاثاء في العاصمة الخرطوم وولايات البلاد؛ رغم الاجراءات التي قام بها المجلس العسكري الانتقالي باعادة النقابات المحلولة للنظام السابق للافشال الاضراب.

ورصد (اخبار الخليج 365) خلال جولة في الخرطوم؛ اضراب بنسبة كبيرة من العاملين والموظفين في وزارات الصحة والمالية والعمل؛ بالاضافة الى اضراب العاملين في المرافق الخدمية (الكهرباء والمياه والاتصالات) حيث توقفت عمليات البيع والشراء مع استمرار تقديم الخدمة بشكل طبيعي؛ كما اضرب المئات من العاملين بالميناء الجنوبي للحاويات بميناء بورتسودان شرق البلاد.

وكان لافت للنظر الاضراب الكبير لموظفي بنك السودان المركزي؛ والعديد من بالبنوك والمصارف التجارية وفروعها في كل مدن البلاد؛حيث توقفت حركة التعاملات المالية تماما .

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كما شهدت المستشفيات العامة في الخرطوم والولايات اضراب كبير للاطباء والممرضين عدا الحالات الطارئة وفق ماهو معلن في موجهات الاضراب في الحقل الصحي؛ واضرب الاطباء الصيادلة في المستشفيات العامة والخاصة؛ الى جانب اغلاق كبير للصيدلايات الخاصة في المدن والاحياء.

وشهدت العاصمة الخرطوم في اليوم الاول للاضراب اغلاق لمعظم الشركات والمحال التجارية الخاصة بوسط السوق العربي؛ مما اثر ذلك على ضعف القوة الشرائية ؛ اضافة الى ضعف حركة المواصلات العامة من والى الخرطوم.