وفرة في مستلزمات العيد بمراكز البيع المخفض وتراجع في الشراء

الخليج 365 :

أكد عدد من تجار أسواق البيع المخفض لـ(السوداني) أمس، بدء طرح كافة مستلزمات العيد ومكونات الخبائز وبأسعار مخفضة، موضحين أنه رغم التجهيز المبكر تشهد الأسواق وفرة وركود وضعف القوى الشرائية بسبب شح السيولة.

وقال مسؤول أسواق البيع المخفض بالخرطوم هيثم الترابي لـ(السوداني) أمس، إن هنالك وفرة في كافة أصناف أسواق البيع المخفض بدأت التجهيز للاستعداد للعيد خاصة مكونات الخبائز وبأسعار مناسبة بأسعار أعلى مقارنة بالأعوام السابقة، موضحاً أن المشكلة الحالية التي يعاني منها السوق هو الركود نتيجة شح السيولة، مبيناً أن سعر السكر(10) كيلو قفز إلى (330) جنيهاً بدلاًعن (320) جنيهاً لارتفاع أسعار سعر الصرف بالإضافة إلى ارتفاع في أسعار البان الوادي حيث قفز سعر (2) كيلو وربع إلى (650)جنيهاً بدلاعن (560) جنيهاً، وقال إن عرض الحلويات ضعيف، وتوقع زيادته خلال الأيام المقبلة وتوقع أن تحدد أسعارها بأقل من السوق.

وأضاف تاجر بأسواق البيع المخفض أن هنالك انتعاشاً في حركة البيع خاصة وأن الكمية التي يتم طرحها بمركز البيع المخفض تنفد في وقت وجيز خاصة الدقيق، مبيناً أن سعر الدقيق البكت (400) جنيه والكيلو (38)جنيهاً أما دقيق سمولينا(50)جنيهاً للكيلو، ولفت إلى أن هنالك استقراراً في أسعار الزيوت وسعر (1)لتر من زيت يارا (105)جنيهات أما زيت الطيب (1) لتر (95)جنيهاً، وقال إن هنالك وفرة في كافة المكونات أما سعر السمنة البلدية (120)جنيهاً للرطل والمستوردة أصيل (170)جنيهاً للرطل، وتوقع انخفاضاً في أسعار السلع بعد العيد نتيجة شح السيولة مقارنة بكميات العرض في السلع وضعف الطلب.