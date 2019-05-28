ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعوم بولاية الخرطوم

الخليج 365 :

تمكنت اللجنة الأمنية المشتركة بمحلية جبل الأولياء من ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعوم المخصص للخبز بولاية الخرطوم، حيث بلغت الضبطية (700) جوال دقيق زنة ( 50) كيلو تتم إعادة تعبئتها في جوالات زنة (25) كيلو لبيعها تجاريا.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية جبل الأولياء الأستاذ محمد علي أحمد الشريف أنه وفي إطار متابعة ومراقبة المخابز بولاية الخرطوم وتحديدا محلية جبل الأولياء وبإشراف فريق من اللجنة الأمنية المشتركة المعنية بمراقبة الدقيق والسلع الاستراتيجيه والوقود تم اليوم ضبط كمية من الدقيق المدعوم بمستودع جوار مصنع الجواز الالكتروني بمنطقة الصناعات الأزهري مربع (35)، مشيرا إلى أنها الضبطية الثانية في اقل من أسبوع، معتبرا أن هذا المجهود يعتبر رسالة لكل الذين يحلمون بتحقيق مكاسب رخيصة والمتاجرة بقوت الشعب.

وثمن المدير التنفيذي لمحلية جبل الأولياء جهود اللجنة الأمنية المشتركة.واكد أنه سيتم تقديم المتهمين لمحاكمة واجراءات عادلة، وفقا لقانون الطوارئ.