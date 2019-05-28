حميدتي في موضع السخرية والتهكم منه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

حميدتي : القوات السودانية تدافع عن أرض الحرمين وستظل باقية في السعودية واليمن حتى تحقيق كامل الأهداف.

أعلاه تصريح الجنرال حميدتي الذي أبان عدم معرفته بحدود سلطته ومايجوز له أو لايجوز من الإفتاء في قضايا لايمتلك فيها تفويضا ، وهذا الأمر بلا شك يجعل الرجل مثار سخرية الكثيرين ومحط تندرهم ، وسنورد أدناه تعليقين لناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتهكمان على حميدتي ويسخران منه ومن قوله بأن بلادنا ستقف للدفاع عن السعودية ضد الحوثيين والتدخلات الإيرانية (بحسب تعبيره)،

الناشطان أحدهما شخص معروف جدا هو الصحافي عبد المنعم سليمان والثاني شخص لا يعرفه عامة الناس وهو من الشباب الناشطين على شبكة الفيس بوك وله عدد كبير من الاصدقاء والمتابعين وهو محمد مصطفي عوض وهو ضابط سابق في الشرطة (فنيين) وتمتلئ صفحته على الفيس بوك بالمواقف الحادة ضد الحكومة فهيا لنقرأ ما قال الأخوان تعليقا على كلام الفريق حميدتي .

قال محمد مصطفي عوض :

المعتوه ده زول يكلمو يقول ليهو إيران ما تهبشا .. خليك في مرتبات التلات شهور وفصل المضربين إيران ما تهبشا .. راسمالك تلات باليستي عابر للبحر الأحمر في معسكراتك التلاتة وتبقي ( فريق كشافة ) .. الناس ديل ما بهظرو عليك الله خليك في حالك .. إيران ما تهبشا ..

حميدتي كمان داير يتكلم في السياسة الإقليمية .. هزلت و الله .. نتفك من بشة يجينا الاغبي منو ..

وقال الأستاذ عبد المنعم سليمان :

لأنه حديث عهد بالسياسة عموما وجاهل بالسياسة الخارجية خصوصا ، يظن “حميدتي” ان تهديد دولة بحجم ايران كتهديد العاملين بالإذاعة والتلفزيون! وما درى انه يشطح وينطح ويهرف بما لا يعرف ويمدد أرجله أبعد من سريره الوطييء.

على المجلس العسكري ان يرتقي لحجم المسؤولية الوطنية وان لا يقود البلاد إلى مهالك لا تحمد عقباها.

ان تكليف “حميدتي” بإدارة السياسة الخارجية كتكليف سفاح بادارة ملجأ أيتام!

حفظ الله الوطن.

إضافة إلى النموذجين أعلاه من ردود الفعل علي حديث حميدتي الغير مسؤول ولامبرر استنكر مئات الشباب في الداخل والخارج تصريحات الرجل واعتبروها لا تعبر الا عن عدم وعي الرجل وجهله وسوء تقديره للامور ولا أدري كيف يتعاطي حميدتي مع الاحداث مستقبلا بعد أن واجهه العديد من الشباب بالسخرية والتهكم وقبلها وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه وهو يهدد كل موظفي الدولة بالفصل ان نفذوا تهديدهم بالانخراط في الإضراب العام وتلك ايضا واقعة جرت على الرجل البلاوي والويلات لكنه لايتعظ .