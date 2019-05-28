توانسة ينتفضون ضد السفر للقدس.. بقلم محمد عبد الله

الخليج 365:

تحرك في تونس لناشطين ضد التطبيع وتمرير صفقة القرن يجعل التواصل مع العدو الصهيوني أمرا طبيعيا معتادا ، تمثلت هذه التحركات في احد اشكالها في توجه ناشطين الى القضاء لالغاء رخصة تشغيل احدى وكالات السفر والسياحة العاملة على تنظيم رحلات إلى فلسطين المحتلة بالتنسيق مع وكالة سفر أردنية مرتبطة اصلا بالعمل مع الصهاينة والتنسيق معهم وإخراج التصاريح اللازمة وما الى غير ذلك مما تقتضية قوانين العدو .

جانب آخر من الحراك تمثل في تنظيم وقفات احتجاجية أمام إدارة تنظيم السياحة في البلد لحسم هذه الفوضى والتجاوزات التي وقعت فيها الوكالة وتصر عليها تحت ادعاء توفير فرصة للراغبين في الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك وهو ما لم يقبله شرفاء تونس واحرار الأمة واعتبروه التغافا على محاربة الدعوة للتطبيع ، وتعهد الناشطون التوانسة بفضح كل من يتواصل مع الصهاينة ورفض أي تحرك في هذا الإتجاه مؤكدين أنهم لايسمحون لأحد أن يزايد عليهم في موضوع تكريم وتعظيم المسجد الأقصى والسعي لنيل شرف زيارته والصلاة فيه لكن وقوع المسجد الشريف تحت إدارة الاحتلال يجعل زيارته جرما في حقه كمؤسسة سلبية ودعما لغاصبيه وتآمرا على الشعب الفلسطيني الذي يقدم الشهداء والجرحى في سبيل نيل استقلاله وتحرير أرضه المحتلة .

انها ليست المرة الأولى التي يرتفع فيها صوت الاحرار في تونس فالتحية لهم وهم يقفون بوجه أعداء الأمة الساعين الى كسر حاجز حرمة التواصل مع العدو الصهيوني والتصدي لاذناب الاحتلال وعملاءه في بلداننا .

الحكومة التونسية مطالبة بالتحرك فورا لإيقاف هذا العمل الغير مشروع وإلا فإنها تعتبر ضالعة في التآمر على اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.