البرهان يغادر اليوم إلى أديس

وأكّدت صحيفة أنّ البرهان سيغادر إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في زيارة قصيرة استكمالاً للجولات الخارجية التي ابتدرها منذ أيام.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ البرهان سيغادر إلى المملكة العربية السعودية غدًا”الأربعاء” للمشاركة في قمتي المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية المقرر عقدهما يومي الخميس والجمعة.
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