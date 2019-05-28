البرهان يغادر اليوم إلى أديس

يعقد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء بأديس أبابا قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد. وأكّدت صحيفة أنّ البرهان سيغادر إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في زيارة قصيرة استكمالاً للجولات الخارجية التي ابتدرها منذ أيام. وأكّد الصحيفة بحسب مصدر حكومي أنّ جولات البرهان ستشمل دولاً أخرى بالجوار بغرض دفع العلاقات بين السودان ودول محيطه العربي والأفريقي فضلاً عن تنوير الزعماء والقادة في المنطقة بتطورات الأوضاع بالساحة السودانية حاليًا. وأشارت الصحيفة إلى أنّ البرهان سيغادر إلى المملكة العربية السعودية غدًا”الأربعاء” للمشاركة في قمتي المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية المقرر عقدهما يومي الخميس والجمعة.

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