ثوار بحري يسيرون موكب الإضراب اليوم إلى القيادة العامة

أعلنت لجان المقاومة بالخرطوم بحري عن اعتزامها تسيير (موكب الإضراب) يضم كافة أحياء بحري. ودعت اللجان ثوار الحلفايا والدروشاب والسامراب والسلمة والكدرو إلى التجمع داخل ميدان الرابطة بشمبات في تمام السابعة مساء. وقالت اللجان في بيان لها أمس إن الموكب سيتحرك عن الثامنة مساء بعد تجمع الثوار من ميدان الرابطة مباشرة إلى القيادة العامة. وأضاف البيان أن الموكب سيلحق به في الطريق كل ثوار بحري جنوب ابتداء من شمبات والشعبية والصافية وأحياء بحري القديمة.

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