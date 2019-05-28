ثوار بحري يسيرون موكب الإضراب اليوم إلى القيادة العامة

التاريخ: 28-مايو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت لجان المقاومة بالخرطوم بحري عن اعتزامها تسيير (موكب الإضراب) يضم كافة أحياء بحري. ودعت اللجان ثوار الحلفايا والدروشاب والسامراب والسلمة والكدرو إلى التجمع داخل ميدان الرابطة بشمبات في تمام السابعة مساء. Advertisements وقالت اللجان في بيان لها أمس إن الموكب سيتحرك عن الثامنة مساء بعد تجمع الثوار من ميدان الرابطة مباشرة إلى القيادة العامة. وأضاف البيان وبحسب صحيفة الجريدة، أن الموكب سيلحق به في الطريق كل ثوار بحري جنوب ابتداء من شمبات والشعبية والصافية وأحياء بحري القديمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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