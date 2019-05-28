المجلس العسكري يعلن محاسبة أفراد حراسة منزل قوش

التاريخ: 28-مايو-2019
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جدد نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ، رغبتهم في إجراء انتخابات مبكرة خلال ثلاثة أشهر لتسليم الشرطة لمدنيين يمثلون الشعب مؤكداً أن مهمتهم التخطيط للإنتخابات ، قاطعاً بأن المشاركة في الحكومة ستكون بنسبة ممثلي الحزب ، وأضاف لازم نعدكم كم عشان ما تخمونا ساي وتغشو الناس .
وقال دقلو خلال مخاطبته قوات شرطية بكلية الشرطة والقانون أن الإنتخابات لاختيار حكومة من الشعب مش ديل في إشارة لقوى الحرية والتغيير .
وإضاف بحسب صحيفة التيار ديل يشاركوا من ضمن الناس نحن عارفنهم فلان وفلان بمثلوا شنو هل نحن مقطوعين من شجر وما عندنا قواعد والعندو قواعد أكثر مننا يرفع يدو ، وإذا عجبهم يشاركوا من ضمن الناس ما عجبهم يختاروا العايزنوا اليوم قبل بكرة .
واعلن حميدتي في مخاطبته عن محاسبة مجلسه لأفراد الامن المتورطين في منع الشرطة والنيابة من القبض على مدير جهاز الامن السابق صلاح قوش وتفتيش منزله .
وإستكمل لا أريد التطرق لحادثة مدير الجهاز لكين الحكاية دي يومها بجي وحنتكلم فيها وحنعمل شنو .
وقال حميدتي أن البعض طالبه بعدم الحديث والتهدئة في الوقت الراهن وزاد مافي مجاملة ولا مهادنة أنا كلامي واضح عشان ما يغشوا الناس .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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