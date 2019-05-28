السجن عاماً والجلد لشاب سرق هاتفاً من مقر الاعتصام

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مصعب عبد الله حكماً قضى بالسجن لمدة عام والجلد 50 جلدة في مواجهة شاب أدين بسرقة هاتف من فتاة بمقر الاعتصام في القيادة العامة، مخالفاً بذلك نص المادة (174) من القانون الجنائي، وفور صدور الحكم نفذت شرطة المحكمة عقوبة الجلد على المدان.

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وتم إصدار الحكم بعد أن استمعت المحكمة إلى إفادات الشاكية حسب صحيفة السوداني، التي ذكرت أنها تعمل موظفة، وفي يوم الحادثة كانت معتصمة بمقر القيادة العامة وأثناء مبيتها ليلاً داخل إحدى الخيام مع بعض الفتيات استيقظت حوالي الخامسة صباحاً ولم تجد هاتفها وعندما سألت من حولها أخبروها بأن شخصاً (أصفر اللون) قد كان يقف بالقرب منها وعلى الفور توجهت إلى حارس أحد المتاريس، فوجدتهم يشتبكون مع شخص بذات الأوصاف، ووجدت هاتفها بيده، عندها طلب أفراد المتاريس من الفتاة فتح الهاتف، وبالفعل تمكنت من فتحته بواسطة بصمتها والنمط الخاص بها، فيما تم التحفظ على المتهم الذي تم اقتياده إلى قسم الشرطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)