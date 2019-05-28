مليشيات إثيوبية مسلحة تتوغل (5) كيلو داخل الحدود السودانية

توغلت مليشيات إثيوبية مسلحة بعمق خمسة كيلو داخل الأراضي السودانية في منطقة “أم دبلو” بمحلية بأسندة الحدودية . Advertisements وقامت المليشيات الحدودية بنهب نحو مائة وأربعين رأساً من الماشية وقتل أحد الرعاة واقتياد أخر، وكشفت ذات المصادر وبحسب صحيفة الانتباهة بان المليشيات بدأت تنشط حركتها هذه الأيام في قرى الشريط الحدودي بصدد أنفاذ عمليات نهب وفلاحة الأراضي السودانية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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