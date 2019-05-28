ارتفاع جنوني في أسعار تذاكر الطيران

التاريخ: 28-مايو-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة أعلنت وكالات السفر عن ارتفاع تذاكر الطيران وذلك على نحنو مفاجئ بنسبة تصل إلى (20%)، وسط استنكار عدد من المسافرين، وتسبب ارتفاع تذاكر الطيران بجانب صعوبة الحجوزات إلى تأجيل المعتمرين سفرهم حتى عمرة ربيع، وذلك بسبب الإقبال المتزايد لتفضيل البعض قضاء إجازة العيد بكل من القاهرة ودبي حسب صحيفة السوداني. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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