خدمات الاتصالات لن تتأثر بالدعوة إلى الإضراب

أكدت مصادر مطلعة أن خدمة الاتصالات ستكون مستمرة بصورة طبيعية من شركات الإتصالات الأربع خلال اليوم وغداً ولن تتأثر بالدعوة للإضراب التي أطلقتها “قوى الحرية والتغيير” .

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وكشفت هذه المصادر أن عدداً كبيراً من مهندسي هذه الشركات ومعظم العاملين بشركة (هواوي) الصينية التي تدير شبكتي “زين” و”أم تي أن” غير مشاركين في الإضراب إضافة إلى أن نظام شبكات الاتصال نظام آلي يجعل من الصعب تعطيله .

وكشف مصدر وبحسب صحيفة الانتباهة، أن المجلس العسكري اتخذ عدة ترتيبات لضمان أستمرار خدمة الاتصال سواء ما يتعلق بالمكالمات أو (الإنترنت) أو المخارج العالمية (المكالمات الدولية) نظراً لأهمية هذه الخدمة للمواطنين وللبنوك وشركات الطيران والعديد من القطاعات الحيوية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)