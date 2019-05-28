الصحة: التوقف عن العمل يدفع ثمنه المريض

التاريخ: 28-مايو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أكدت وزارة الصحة الاتحادية أن التوقف عن العمل يدفع ثمنه المريض، وعقدت نقابة المهن الطبية والصحية اجتماعاً بحضور وكيل وزارة الصحة الاتحادية والمدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم ورئيس النقابة والأمين العام لنقابة الصحة بولاية الخرطوم، مع أعضاء الهيئات والفرعيات والوحدات الصحية المختلفة بجميع مستشفيات ولاية الخرطوم حسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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