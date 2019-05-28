قضاة يقررون الإضراب والقضائية تتبرأ من كيان بمسمى “نادي القضاة”

أعلنت اللجنة التمهيدية لـ”نادي القضاة” الدخول في الإضراب المعلن الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير يومي الثلاثاء والأربعاء، مؤكدة أن الإضراب سيتم من داخل المحاكم بحضور القضاة إلى مواقعهم والانصراف منها في المواعيد الرسمية دون ممارسة أية أعمال قضائية أو إدارية، بالمقابل أكدت السلطة القضائية أنه ليس لديها جسم أو كيان بمسمى “نادي القضاة”، مبينة أنها سلطة مستقلة وفق قانون السلطة القضائية ولائحة سلوك القضاء.

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وقالت السلطة القضائية في توضيح حسب صحيفة السوداني أمس، إن ما ورد في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي عن هذا الكيان لا علاقة له بالسلطة القضائية. بالمقابل قالت لجنة نادي القضاة في بيان وفقاً للمصدر إن خطوة الإضراب تأتي تعبيراً عن الدور الذي يؤديه القضاة في المسألة الوطنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)