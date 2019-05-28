سودانير تعلن موقفها من الإضراب العام

التاريخ: 28-مايو-2019
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أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية عن موقفها من الإضراب العام المزمع قيامه بالبلاد بدعوة من قوى الحرية والتغيير.
وقالت الشركة إنّ موقفها من الإضراب المعلن يعود لتقديرات شخصية، مؤكّدة في الوقت ذاته أنّ رحلاتها قائمة في مواعيدها.
وأوضح مدير شركة”سودانير” ياسر تيمو في تصريحات صحفية بحسب صحيفةالتيار أنّه لم يتمّ إلغاء أية رحلة، وأنّ الرحلات مستمرة دون أية توقف.
ودعت قوى الحرية والتغيير إلى إضرابٍ عام يومي الثلاثاء والأربعاء في إطار التصعيد ضد المجلس العسكري الانتقالي من أجلّ تحقيق أهداف الثورة التي اندلعت مؤخرًا وأدّت إلى اقتلاع نظام عمر البشير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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