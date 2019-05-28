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فك تجميد النقابات يفجر أزمة في هيئة الأبحاث الجيلوجية

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Sahar 0 تبليغ

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التاريخ: 28-مايو-2019

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فك تجميد النقابات يفجر أزمة في هيئة الأبحاث الجيلوجية

 

اشتبك منسوبو النقابة الفرعية للعاملين بالهيئة العامة للابحاث الجيلوجية والتي يتبع غالب منسوبيها للحزب المؤتمر الوطني البائد مع اعضاء اللجنة التسييرية التي شكلها تجمع الجليوليجيين ، بعد أن عقد منسوبو اللجنة إجتماعاً لتعريف منسوبي الهيئة بالإضراب الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين يومي الثلاثاء والاربعاء للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية .

 

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وقالت مصادر موثوقة بحسب صحيفة التيار إلى التلاسن بين الجانبين ووصلت حد الإعتداء عندما تدخل منسوبو النقابة التي تتبع للنظام البائد وتلاسنت مع أعضاء اللجنة التسييرية ودعت لعدم الحديث عن قضية الإضراب وقالت لهم أنها الجهة الوحيدة المخول لها الإجتماع بالعاملين مما أدى لتطور الموقف وبدء التلاسن بين الجانبين ليصل إلى الإشتباك .

 

وحمل بعض العاملين المجلس العسكري نتيجة ما يحدث من خلافات بين الجانبين بسبب إلغائه تجميد النقابات .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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