اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

السلطة القضائية تنفي التحقيق مع قضاة شاركوا في الموكب

0 نشر
Sahar 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 28-مايو-2019

7 مشاهدة

السلطة القضائية تنفي التحقيق مع قضاة شاركوا في الموكب

 

نفت السلطة القضائية ما اشيع حول تحقيقها مع سبعين قاضيا شاركوا في موكب القضاة الاسبوع الماضي داعمين للاعتصام أمام القيادة العامة.

 

Advertisements

وقال مصدر مطلع بحسب صحيفة التيار إن حقيقة ماحدث هو أن هناك ترويجا لمذكرة القضاة بفساد عدد من القضاة مما دعا رئيس القضاء التحقيق مع الأسماء التى وردت في المذكرة وذلك بعد أن تقدم القضاة الذين اتهموا في المذكرة بالفساد بطلبات لمنح الإذن كإجراء ضروري لتحريك اجراءات جنائية ضد الذين روجوا للمذكرة .

 

وقال المصدر إن جميع القضاة الذين خرجوا في موكب القضاة لم تتخذ ضدهم أية اجراءات من قبل السلطة القضائية مبينا أن لبسا قد حدث بين توجيه رئيس القضاء بالتحقيق حول المذكرة التى اتهمت بعض القضاة بالفساد وموكب القضاة الذي كان الاسبوع الماضي. ويأتي اللبس من أن بعض القضاة الذين شاركوا في الموكب قد وردت اسماؤهم في المذكرة.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطة القضائية تنفي التحقيق مع قضاة شاركوا في الموكب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا